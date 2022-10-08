После обстрела Белгородского села ВСУ ранена девушка
Юная девушка получила ранение в результате обстрела села Бирюч в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«ВСУ обстреляли село Бирюч Валуйского городского округа. По предварительным данным ранена мирная жительница, девушка 16 лет. Бригада медиков выехала на место. О последствиях на земле данные уточняются», - написал он в своем Telegram-канале.
Белгородский губернатор пообещал сообщить более подробную информацию позже.
Ранее Гладков также рассказал, что жителей села Щетиновка Белгородского района эвакуировали из-за непрекращающихся обстрелов с украинской стороны, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,2 млн+20 571 / сут.
Умерли
388 тыс.+106 / сут.
Выздоровели
20,4 млн+38 289 / сут.
- После обстрела Белгородского села ВСУ ранена девушка
- В России госпитализировали 2 174 человека с коронавирусом за сутки
- В США проекция с юбилейным поздравлением Путина появилась на Trump Tower
- Из-за обстрелов ВСУ Запорожская АЭС прекратила поставки электроэнергии на Украину
- Пожар на Крымском мосту потушили
- СК возбудил уголовное дело после теракта на Крымском мосту
- На Украине признали ответственность за подрыв Крымского моста
- Песков: Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет
- Путин поручил создать правкомиссию в связи с ЧП на Крымском мосту
- В парламенте Крыма пообещали оперативно восстановить Крымский мост
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru