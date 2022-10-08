После обстрела Белгородского села ВСУ ранена девушка

«ВСУ обстреляли село Бирюч Валуйского городского округа. По предварительным данным ранена мирная жительница, девушка 16 лет. Бригада медиков выехала на место. О последствиях на земле данные уточняются», - написал он в своем Telegram-канале.

Белгородский губернатор пообещал сообщить более подробную информацию позже.

Ранее Гладков также рассказал, что жителей села Щетиновка Белгородского района эвакуировали из-за непрекращающихся обстрелов с украинской стороны, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

