После обстрела Белгородского села ВСУ ранена девушка

Юная девушка получила ранение в результате обстрела села Бирюч в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Обстреляны два приграничных села в Белгородской области

«ВСУ обстреляли село Бирюч Валуйского городского округа. По предварительным данным ранена мирная жительница, девушка 16 лет. Бригада медиков выехала на место. О последствиях на земле данные уточняются», - написал он в своем Telegram-канале.

Белгородский губернатор пообещал сообщить более подробную информацию позже.

Ранее Гладков также рассказал, что жителей села Щетиновка Белгородского района эвакуировали из-за непрекращающихся обстрелов с украинской стороны, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУОбстрелГубернаторБелгород
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