Два человека ранены при обстреле остановки в Донецке
22 сентября 202413:39
Два человека пострадали в результате обстрела остановки общественного транспорта в Донецке, заявил глава города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
По его словам, мужчину и женщину госпитализировали.
Кулемзин отметил, что ВСУ прицельно били по остановке в Петровском районе Донецка.
Накануне водитель трактора пострадал после атаки украинского дрона на белгородский посёлок Октябрьский, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru