Два человека ранены при обстреле остановки в Донецке

Два человека пострадали в результате обстрела остановки общественного транспорта в Донецке, заявил глава города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

Один человек пострадал при обстреле ВСУ Большесолдатского района Курской области

По его словам, мужчину и женщину госпитализировали.

Кулемзин отметил, что ВСУ прицельно били по остановке в Петровском районе Донецка.

Накануне водитель трактора пострадал после атаки украинского дрона на белгородский посёлок Октябрьский, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:УкраинаВСУОбстрелПострадавшиеДонецк

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