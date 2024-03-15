Путин: Российская ПВО отражает до 95% атак Киева

По словам президента, средствами ПВО уничтожаются около 95% ракет и снарядов противника.

«К сожалению, есть пострадавшие среди мирных граждан. Всем им и их семьям будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», - заключил он.

Ранее Путин заявил, что ВСУ пытались атаковать РФ, но были вынуждены бежать с потерями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».