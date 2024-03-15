Путин: Российская ПВО отражает до 95% атак Киева
Украинские войска атакуют территорию России с целью «сорвать процесс голосования и запугать людей». Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом на совещании с постоянными членами Совбеза РФ заявил глава государства Владимир Путин.
По словам президента, средствами ПВО уничтожаются около 95% ракет и снарядов противника.
«К сожалению, есть пострадавшие среди мирных граждан. Всем им и их семьям будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», - заключил он.
Ранее Путин заявил, что ВСУ пытались атаковать РФ, но были вынуждены бежать с потерями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru