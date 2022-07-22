В Дагестане четыре человека погибли при падении автомобиля в обрыв

Автомобиль с туристами опрокинулся в обрыв в Хунзахском районе Дагестана, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Туристический микроавтобус упал в пропасть в Турции

В сообщении говорится, что трагедия произошла в населённом пункте Хунзах, в ущелье у водопада Тобот.

«В ущелье упал автомобиль, предположительно Nissan Almera. По предварительной информации, в нём находилась семья из четырёх человек: родители и двое детей, туристы из Оренбургской области», - отметили в пресс-службе.

В полиции добавили, что все, кто находился в автомобиле, погибли.

Ранее в турецкой провинции Аланья водитель экскурсионного автомобиля не справился с управлением на вираже и опрокинулся в обрыв, пострадали двое российских туристов.

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ФОТО: РИА Новости
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