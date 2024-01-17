Два человека пострадали при взрыве на полимерном заводе под Ростовом

На полимерном заводе «Авангард» в городе Шахты Ростовской области произошел взрыв, сообщила депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина.

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По ее словам, в результате инцидента никто не погиб, однако пострадали два человека, их уже увезли в больницу. Жилые дома повреждений не получили, но есть разрушения в производственном здании.

СМИ пишут, что завод открыли около полугода назад, он считается первым в России. Производство было включено в перечень «100 губернаторских инвестиционных проектов». 15 декабря в нем было 45 инвестпроектов на сумму 460,7 миллиарда рублей, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ПострадавшиеЗаводРостовская ОбластьВзрыв

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