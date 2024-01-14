Wildberries после пожара в сортировочном центре откроет новый склад

Там заявили, что это поможет быстрее вернуться к привычной работе и наладить поставки товара клиентам. Точную дату, адрес центра и детали его работы в Wildberries не сообщили.

В настоящее время рассматриваются три версии пожара на складе Wildberries в поселке Шушары Санкт-Петербурга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

