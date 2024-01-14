Wildberries после пожара в сортировочном центре откроет новый склад
14 января 202409:42
Российский маркетплейс Wildberries после пожара в сортировочном центре в Санкт-Петербурге в течение двух недель откроет новый склад в городе, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.
Там заявили, что это поможет быстрее вернуться к привычной работе и наладить поставки товара клиентам. Точную дату, адрес центра и детали его работы в Wildberries не сообщили.
В настоящее время рассматриваются три версии пожара на складе Wildberries в поселке Шушары Санкт-Петербурга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru