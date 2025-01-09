Два человека погибли, шесть пострадали при обстрелах ВСУ Херсонской области
9 января 202517:30
Два человека погибли в результате украинских обстрелов Абрикосовки и Подо-Калиновки Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своих соцсетях.
По его словам, еще шесть получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Сальдо уточнил, что взрывы прогремели около школ и детских садов.
Ранее Сальдо сообщил о трех за день волнах ракетных атак на Херсонскую область, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru