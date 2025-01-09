Два человека погибли, шесть пострадали при обстрелах ВСУ Херсонской области

По его словам, еще шесть получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Сальдо уточнил, что взрывы прогремели около школ и детских садов.

Ранее Сальдо сообщил о трех за день волнах ракетных атак на Херсонскую область, напоминает RT.

