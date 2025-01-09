Два человека погибли, шесть пострадали при обстрелах ВСУ Херсонской области

Два человека погибли в результате украинских обстрелов Абрикосовки и Подо-Калиновки Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своих соцсетях.

Курский поселок Теткино попал под минометный обстрел ВСУ

По его словам, еще шесть получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Сальдо уточнил, что взрывы прогремели около школ и детских садов.

Ранее Сальдо сообщил о трех за день волнах ракетных атак на Херсонскую область, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС
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