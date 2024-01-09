Два человека пострадали при опрокидывании автобуса в Калмыкии

В ведомстве отметили, что двое пассажиров при аварии пострадали, им оказана медицинская помощь.

Предварительно, водитель автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание. Всего в салоне находились 45 пассажиров.

Накануне в регионе прошел снег с дождем, на дорогах образовалась гололедица.

Ранее сообщалось, что поэт Лев Рубинштейн попал под машину в Москве.

