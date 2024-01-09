Два человека пострадали при опрокидывании автобуса в Калмыкии
Рейсовый автобус Москва-Грозный перевернулся на трассе в Яшкульском районе Калмыкии. Авария произошла в 2.33 мск вторника на 15-м километре автодороги «Яшкуль-Комсомольск-Артезиан», сообщили в региональной прокуратуре.
В ведомстве отметили, что двое пассажиров при аварии пострадали, им оказана медицинская помощь.
Предварительно, водитель автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание. Всего в салоне находились 45 пассажиров.
Накануне в регионе прошел снег с дождем, на дорогах образовалась гололедица.
Ранее сообщалось, что поэт Лев Рубинштейн попал под машину в Москве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru