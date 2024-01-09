СМИ: Поэту Рубинштейну провели операцию после ДТП в Москве

Поэту, публицисту Льву Рубинштейну провели операцию после ДТП в Москве. Об этом пишут Известия со ссылкой на источник.

Поэт Лев Рубинштейн госпитализирован после ДТП

По данным издания, состояние пострадавшего в аварии поэта оценивается как тяжелое и нестабильное. В частности, у Рубинштейна обнаружили черепно-мозговую травму, ушибы и переломы. Кроме того, медики заявили об отеке мозга у публициста.

Ранее стало известно, что Льва Рубинштейна сбила машина, его госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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