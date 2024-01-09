СМИ: Поэту Рубинштейну провели операцию после ДТП в Москве

По данным издания, состояние пострадавшего в аварии поэта оценивается как тяжелое и нестабильное. В частности, у Рубинштейна обнаружили черепно-мозговую травму, ушибы и переломы. Кроме того, медики заявили об отеке мозга у публициста.

Ранее стало известно, что Льва Рубинштейна сбила машина, его госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, напоминает «Свободная пресса».

