Поэт Лев Рубинштейн госпитализирован после ДТП
9 января 202403:01
Поэт Лев Рубинштейн попал под машину в Москве, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на поэта и журналиста Игоря Иртеньева.
76-летний литератор госпитализирован в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Ему сделали операцию. Медики оценивают его состояние как тяжелое.
Ранее Рубинштейн в беседе с НСН назвал решение Нобелевского комитета «жутко неожиданным», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru