Поэт Лев Рубинштейн госпитализирован после ДТП

Поэт Лев Рубинштейн попал под машину в Москве, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на поэта и журналиста Игоря Иртеньева.

Первые автомобили покинули место массового ДТП на трассе «Нева»

76-летний литератор госпитализирован в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Ему сделали операцию. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Ранее Рубинштейн в беседе с НСН назвал решение Нобелевского комитета «жутко неожиданным», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: Соцсети/Илья Рубинштейн
ТЕГИ:ДТПЛитература

Горячие новости

Все новости

партнеры