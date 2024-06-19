Два человека пострадали при обстреле Шебекино со стороны ВСУ

Город Шебекино вновь попал под обстрел ВСУ. Об этом в своëм Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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По его словам,в результате пострадали двое мирных жителей, им оказывается вся необходимая помощь.

Гладков уточнил, что мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением спины госпитализировали, а женщина с осколочным ранением ноги сама обратилась в травмпункт.

Губернатор также добавил,чтр различные повреждения выявлены в 15 частных домовладениях и одном многоквартирном доме, повреждены 10 автомобилей и линия электропередачи.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:СпецоперацияВСУОбстрелШебекиноБелгородская область

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