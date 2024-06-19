Два человека пострадали при обстреле Шебекино со стороны ВСУ
Город Шебекино вновь попал под обстрел ВСУ. Об этом в своëм Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам,в результате пострадали двое мирных жителей, им оказывается вся необходимая помощь.
Гладков уточнил, что мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением спины госпитализировали, а женщина с осколочным ранением ноги сама обратилась в травмпункт.
Губернатор также добавил,чтр различные повреждения выявлены в 15 частных домовладениях и одном многоквартирном доме, повреждены 10 автомобилей и линия электропередачи.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Два человека пострадали при обстреле Шебекино со стороны ВСУ
- Хорватия упустила победу в матче против Албании на Евро-2024
- Суд арестовал первого обвиняемого по делу о массовом отравлении
- В Нижнем Новгороде отменили концерт рэпера Slimus после обращения Мизулиной
- Силовики провели 50 обысков по делу о крупных хищениях при ликвидации шахт
- Путин и Ким Чен Ын простились у трапа самолета
- В Центробанке заявили, что 75% россиян предпочитают безналичный расчет
- Разгерметизация второго резервуара произошла на нефтебазе в Азове
- СМИ: Украина открыта для участия России в следующем саммите
- Криштиану Роналду первым в истории сыграл на шести чемпионатах Европы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru