Два человека пострадали при обстреле Шебекино со стороны ВСУ

По его словам,в результате пострадали двое мирных жителей, им оказывается вся необходимая помощь.

Гладков уточнил, что мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением спины госпитализировали, а женщина с осколочным ранением ноги сама обратилась в травмпункт.



Губернатор также добавил,чтр различные повреждения выявлены в 15 частных домовладениях и одном многоквартирном доме, повреждены 10 автомобилей и линия электропередачи.

