Богомаз: В Брянской области двое жителей погибли, подорвавшись на мине

По его словам, инцидент произошёл на территории Климовского района, где местные жители зашли в приграничную запретную зону, несмотря предупреждающие о минах знаки.

«К сожалению, двое жителей погибли на месте. Один житель получил ранения... он доставлен в медицинское учреждение», - написал Богомаз.

Ранее оператор «России 24» и трое бойцов самообороны подорвались на мине под Белгородом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



