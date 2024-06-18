Богомаз: В Брянской области двое жителей погибли, подорвавшись на мине

Трое жителей Брянской области подорвались на мине в приграничной зоне. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Богомаз.

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По его словам, инцидент произошёл на территории Климовского района, где местные жители зашли в приграничную запретную зону, несмотря предупреждающие о минах знаки.

«К сожалению, двое жителей погибли на месте. Один житель получил ранения... он доставлен в медицинское учреждение», - написал Богомаз.

Ранее оператор «России 24» и трое бойцов самообороны подорвались на мине под Белгородом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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