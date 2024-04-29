В курском селе произошло прямое попадание снаряда в дом
Украинский снаряд попал в дом хутора Бырдина Глушковского района, пострадавших нет, рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.
«В результате обстрела со стороны Украины хутора Бырдина Глушковского района было прямое попадание в домовладение. Еще в одном доме произошел пожар», - написал он Telegram.
Огонь тушат работники пожарной части поселка Теткино, противопожарной службы Курской области и добровольцы центра «Патриот», сообщил глава региона.
Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение дня обстреляли населенные пункты нескольких районов Курской области, передает «Радиоточка НСН».
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