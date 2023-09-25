Два человека пострадали при обстреле белгородского поселка Уразово

Украинские войска обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области, два человека получили ранения. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Над Белгородской областью уничтожили украинский БПЛА самолетного типа

«У одной женщины легкая контузия, у второй — рассечение брови от осколков стекла. Медицинская помощь им оказана на месте», — уточнил губернатор в своем Telegram-канале.

Как отметил Гладков, из-за прямого попадания снаряда была разрушена хозпостройка. Также при обстреле повреждены окна, кровля и забор частного дома. Специалисты работают на месте ЧП.

Ранее Минобороны сообщило, что над Белгородской областью был сбит украинский беспилотник самолетного типа, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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