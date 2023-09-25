Два человека пострадали при обстреле белгородского поселка Уразово

«У одной женщины легкая контузия, у второй — рассечение брови от осколков стекла. Медицинская помощь им оказана на месте», — уточнил губернатор в своем Telegram-канале.

Как отметил Гладков, из-за прямого попадания снаряда была разрушена хозпостройка. Также при обстреле повреждены окна, кровля и забор частного дома. Специалисты работают на месте ЧП.

Ранее Минобороны сообщило, что над Белгородской областью был сбит украинский беспилотник самолетного типа, напоминает RT.

