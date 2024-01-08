Два человека пострадали при обрушении пролета моста через Неман в Белоруссии
8 января 202413:01
Пролет неэксплуатируемого моста через реку Неман обрушился в Лидском районе Гродненской области Белоруссии. Об этом сообщает МЧС республики.
Отмечается, что ЧП произошло в 10:23 близ населенного пункта Тосино.
«В результате падения плиты получили травмы два человека, проводившие демонтаж моста, а также в воде оказался экскаватор с машинистом», — указали в МЧС.
Спасатели эвакуировали всех трех человек, они госпитализированы. Причина обрушения устанавливается.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Минобороны РФ заявили об ударах по объектам ВПК Украины
- Залужный заявил об атаках на военные и инфраструктурные объекты Украины
- Два человека пострадали при обрушении пролета моста через Неман в Белоруссии
- «Лояльная ответственность»: В России высказались об ужесточении наказания для звяточников
- Киркоров передаст гонорар за «Новогоднюю Маску» пострадавшим в Белгороде
- СМИ: Беспилотник атаковал военную базу США в Сирии
- В Петербурге два ТРК приостановили работу из-за проблем с отоплением и светом
- Банки России и Ирана смогут осуществлять операции напрямую
- Синоптик Леус предупредил о финале «морозной серии» в Москве
- Цена вопроса? После Белгорода на Западе задумались о помощи Украине
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru