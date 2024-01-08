Два человека пострадали при обрушении пролета моста через Неман в Белоруссии

Пролет неэксплуатируемого моста через реку Неман обрушился в Лидском районе Гродненской области Белоруссии. Об этом сообщает МЧС республики.

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Отмечается, что ЧП произошло в 10:23 близ населенного пункта Тосино.

«В результате падения плиты получили травмы два человека, проводившие демонтаж моста, а также в воде оказался экскаватор с машинистом», — указали в МЧС.

Спасатели эвакуировали всех трех человек, они госпитализированы. Причина обрушения устанавливается.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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