Два человека пострадали при хлопке газа в Самарской области

В результате инцидента в кабине буксира «Ямбург» госпитализированы два человека. Пострадали двое мужчин 1955 и 1957 года рождения.

Судно следовало из Самары в Новокуйбышевск. Куйбышевская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания.

Как сообщалось ранее, прокуратура Подмосковья инициировала проверку после хлопка газа в многоквартирном жилом доме в Видном.

