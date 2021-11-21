Два человека пострадали при хлопке газа в Самарской области

Хлопок газовоздушной смеси произошел в кабине буксира, который шел по реке Кривуше возле Новокуйбышевска в Самарской области, сообщает ТАСС.

В жилом доме под Оренбургом произошел хлопок газа

В результате инцидента в кабине буксира «Ямбург» госпитализированы два человека. Пострадали двое мужчин 1955 и 1957 года рождения.

Судно следовало из Самары в Новокуйбышевск. Куйбышевская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания.

Как сообщалось ранее, прокуратура Подмосковья инициировала проверку после хлопка газа в многоквартирном жилом доме в Видном.

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