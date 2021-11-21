Два человека пострадали при хлопке газа в Самарской области
Хлопок газовоздушной смеси произошел в кабине буксира, который шел по реке Кривуше возле Новокуйбышевска в Самарской области, сообщает ТАСС.
В результате инцидента в кабине буксира «Ямбург» госпитализированы два человека. Пострадали двое мужчин 1955 и 1957 года рождения.
Судно следовало из Самары в Новокуйбышевск. Куйбышевская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания.
Как сообщалось ранее, прокуратура Подмосковья инициировала проверку после хлопка газа в многоквартирном жилом доме в Видном.
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