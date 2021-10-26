Прокуратура начала проверку после хлопка газа в жилом доме в Видном

Прокуратура Подмосковья инициировала проверку после хлопка газа в многоквартирном жилом доме в Видном, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что в ходе проверки «будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законов в сфере обеспечения безопасности газового оборудования».

Ранее РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб сообщило, что в пятиэтажном жилом доме в Видном произошёл хлопок газа, в результате была повреждена стена между кухней и комнатой, возгорания не последовало.

Прибывшие на место происшествия медики осмотрели троих взрослых и пятерых детей - госпитализация им не потребовалась.

Ранее в Набережных Челнах скончалась девушка, которая пострадала в результате взрыва газа в жилом доме, сообщает RT.

