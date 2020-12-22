В жилом доме под Оренбургом произошел хлопок газа

В жилом доме в Оренбургской области произошел хлопок газа, сообщают «Известия».

Инцидент случился в селе Пономаревка. По предварительной версии, причиной хлопка стала неисправность газового оборудования.

В результате были повреждены кровля и потолочное перекрытие. Различные травмы получили два человека, их госпитализировали.

Напомним, 1 ноября в подмосковных Мытищах произошел взрыв в гаражном кооперативе. Из-под завалов спасли одного человека, еще двое пострадали.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:Оренбургская ОбластьВзрыв Газа
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры