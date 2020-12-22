В жилом доме под Оренбургом произошел хлопок газа
22 декабря 202003:52
В жилом доме в Оренбургской области произошел хлопок газа, сообщают «Известия».
Инцидент случился в селе Пономаревка. По предварительной версии, причиной хлопка стала неисправность газового оборудования.
В результате были повреждены кровля и потолочное перекрытие. Различные травмы получили два человека, их госпитализировали.
Напомним, 1 ноября в подмосковных Мытищах произошел взрыв в гаражном кооперативе. Из-под завалов спасли одного человека, еще двое пострадали.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru