Два человека погибли в результате автоаварии в Дагестане

Два человека, среди которых один подросток, погибли в Дагестане, сообщает МВД.

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Еще один получил травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе Астрахань — Махачкала вечером 11 февраля. 40-летний водитель LADA Priora выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Magnum, которым управлял 57-летний водитель.

В результате водитель LADA Priora и его 16-летний пассажир скончались на месте, 14-летний пассажир автомобиля доставлен в больницу.

Ранее два человека стали жертвами дорожно-транспортного происшествия с участием легковушки и грузовика в Хасавюртовском районе Дагестана.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АварияДТП
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