Два человека погибли в результате автоаварии в Дагестане
Два человека, среди которых один подросток, погибли в Дагестане, сообщает МВД.
Еще один получил травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе Астрахань — Махачкала вечером 11 февраля. 40-летний водитель LADA Priora выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Magnum, которым управлял 57-летний водитель.
В результате водитель LADA Priora и его 16-летний пассажир скончались на месте, 14-летний пассажир автомобиля доставлен в больницу.
Ранее два человека стали жертвами дорожно-транспортного происшествия с участием легковушки и грузовика в Хасавюртовском районе Дагестана.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+12 845 / сут.
Умерли
396 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+8 258 / сут.
- Два человека погибли в результате автоаварии в Дагестане
- Пушков обвинил западные СМИ в разжигании конфликта вокруг Украины
- Стало известно о погоде в Москве на День святого Валентина
- В США рассказали о сбитом над Канадой неопознанном объекте
- ВОЗ: существует высокий риск распространения холеры в мире
- Число погибших после землетрясений в Турции превысило 24 тысячи
- «Реал» в пятый раз выиграл клубный чемпионат мира
- СМИ: Германия начнет на следующей неделе обучать украинских военных управлению Leopard 2
- В Канаде сбили неопознанный объект
- В США сообщили о скорой кульминации конфликта на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru