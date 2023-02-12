Два человека погибли в результате автоаварии в Дагестане

Еще один получил травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе Астрахань — Махачкала вечером 11 февраля. 40-летний водитель LADA Priora выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Magnum, которым управлял 57-летний водитель.

В результате водитель LADA Priora и его 16-летний пассажир скончались на месте, 14-летний пассажир автомобиля доставлен в больницу.

Ранее два человека стали жертвами дорожно-транспортного происшествия с участием легковушки и грузовика в Хасавюртовском районе Дагестана.

