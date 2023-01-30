СК начал проверку полицейского, скрывшегося с места ДТП на Кубани

Следователи СК РФ по Краснодарскому краю начали доследственную проверку в отношении сотрудника полиции, который сбил пешехода вне «зебры» и скрылся с места ДТП.

Инцидент произошел ночью 28 января в Усть-Лабинске.

«Водитель автомобиля «Киа Рио» не уступил дорогу переходящему проезжую часть вне пешеходного перехода мужчине и совершил на него наезд. После произошедшего водитель на автомобиле скрылся с места ДТП», - говорится в заявлении ведомства.

60-летний пострадавший был доставлен в больницу. Угрозы жизни мужчины нет.

Следователи продолжают разбираться в деталях дела. По окончании проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.


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ФОТО: РИА Новости
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