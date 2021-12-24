Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Москве выросло до 11
Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом на северо-западе Москвы увеличилось до 11. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Ранее сообщалось о десяти пострадавших.
«Пострадали 11 человек, из них восемь, в том числе два ребенка, госпитализированы», — рассказал собеседник агентства.
Авария произошла в четверг около 18:05. Водитель Toyota Land Cruiser выехал на полосу встречного движения на улице Свободы у дома 80 и столкнулся с маршруткой, отмечает РИА ФАН. Сообщалось, что у водителя внедорожника случился внезапный сердечный приступ, отмечает «Свободная пресса».
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