В Бурятии в ДТП попал микроавтобус с детьми, есть погибшие

Собеседник агентства уточнил, что трагедия произошла в Селенгинском районе Бурятии. По его словам, на федеральной автодороге «Улан-Удэ – Кяхта» столкнулись микроавтобус, в котором находились девять детей, и легковой автомобиль.

«Пострадали девять человек, двое из них погибли», - добавил источник.

В республиканском ГУ МЧС подтвердили факт ДТП, однако информацию о погибших и пострадавших не уточнили.

Ранее в Петрозаводске в реанимацию после ДТП попала 11-летняя девочка, которую сбила иномарка, сообщают «Невские новости».

