В Бурятии в ДТП попал микроавтобус с детьми, есть погибшие
Два человека погибли результате ДТП, в которое попал перевозивший детей микроавтобус, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Собеседник агентства уточнил, что трагедия произошла в Селенгинском районе Бурятии. По его словам, на федеральной автодороге «Улан-Удэ – Кяхта» столкнулись микроавтобус, в котором находились девять детей, и легковой автомобиль.
«Пострадали девять человек, двое из них погибли», - добавил источник.
В республиканском ГУ МЧС подтвердили факт ДТП, однако информацию о погибших и пострадавших не уточнили.
Ранее в Петрозаводске в реанимацию после ДТП попала 11-летняя девочка, которую сбила иномарка, сообщают «Невские новости».
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