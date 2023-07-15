Подросток за рулем въехал в остановку в подмосковных Химках

Несовершеннолетний за рулем автомобиля своего отца въехал в остановку в городе Химки Московской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию.

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По данным агентства, четыре человека пострадали в результате инцидента.

Уточняется, что двое из них госпитализированы в больницу.

Ранее стало известно, что число пострадавших в аварии с рейсовым автобусом и грузовиком в Краснодарском крае увеличилось до 17, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: 50.mchs.gov.ru
ТЕГИ:Московская ОбластьХимкиДТП

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