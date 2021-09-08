Два человека погибли в ДТП в Ставропольском крае

По данным управления МЧС по региону, авария произошла на 110 км трассы "Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды».

Среди пострадавших один ребенок. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее автоэксперты в в эфире НСН обсудили инициативу по упрощению процедуры техосмотра.

