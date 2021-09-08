Два человека погибли в ДТП в Ставропольском крае
8 сентября 202121:53
В Ставропольском крае столкнулись легковой автомобиль и грузовик, в результате чего погибли два человека, передает ТАСС.
По данным управления МЧС по региону, авария произошла на 110 км трассы "Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды».
Среди пострадавших один ребенок. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее автоэксперты в в эфире НСН обсудили инициативу по упрощению процедуры техосмотра.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru