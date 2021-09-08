Два человека погибли в ДТП в Ставропольском крае

В Ставропольском крае столкнулись легковой автомобиль и грузовик, в результате чего погибли два человека, передает ТАСС.

На Кубани произошло ДТП с участием междугороднего автобуса

По данным управления МЧС по региону, авария произошла на 110 км трассы "Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды».

Среди пострадавших один ребенок. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее автоэксперты в в эфире НСН обсудили инициативу по упрощению процедуры техосмотра.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:Ставропольский КрайДТП
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