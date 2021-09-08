На Кубани произошло ДТП с участием междугороднего автобуса

На Кубани под Кропоткиным произошла авария с участием междугороднего автобуса. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Краснодарскому краю на своем сайте.

Уточняется, что ДТП произошло на трассе Темрюк — Краснодар — Ставрополь в 20 километрах от города Кропоткина в сторону Тбилисского района.