На Кубани произошло ДТП с участием междугороднего автобуса
На Кубани под Кропоткиным произошла авария с участием междугороднего автобуса. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Краснодарскому краю на своем сайте.
Уточняется, что ДТП произошло на трассе Темрюк — Краснодар — Ставрополь в 20 километрах от города Кропоткина в сторону Тбилисского района.
В аварии пострадали семь человек, они доставлены в больницы, где им оказывается медицинская помощь, передает РЕН ТВ. Пятеро из пострадавших получили легкие травмы, а двое - средней степени тяжести.
Ранее в районе города Салават в Башкирии при столкновении маршрутного автобуса с легковым автомобилем один человек погиб, еще четверо получили травмы, сообщает RT.
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