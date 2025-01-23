Два человека погибли в ДТП с участием двух авто в Истре

На дороге Opel столкнулся с автомобилем «ВАЗ». От удара первая машина перевернулась и загорелась. Пламя перешло и на «ВАЗ».

По предварительной информации, за рулем «ВАЗ» был 18-летний молодой человек, в автомобиле также находился 16-летний пассажир. Оба скончались на месте.



На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Ранее десять машин скорой помощи направили на место ДТП со школьным автобусом под Волгоградом, где погиб десятилетний ребенок, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

