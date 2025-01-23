Два человека погибли в ДТП с участием двух авто в Истре

Два человека погибли в результате ДТП с участием двух автомобилей в Истре. Об этом сообщили в подмосковной полиции.

ДТП с участием 19 автомобилей произошло в Казахстане

На дороге Opel столкнулся с автомобилем «ВАЗ». От удара первая машина перевернулась и загорелась. Пламя перешло и на «ВАЗ».

По предварительной информации, за рулем «ВАЗ» был 18-летний молодой человек, в автомобиле также находился 16-летний пассажир. Оба скончались на месте.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Ранее десять машин скорой помощи направили на место ДТП со школьным автобусом под Волгоградом, где погиб десятилетний ребенок, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:Московская ОбластьПострадавшиеПогибшиеДТП

Горячие новости

Все новости

партнеры