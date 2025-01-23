ДТП с участием 19 автомобилей произошло в Казахстане

Уточняется, что инцидент произошёл на участке реконструкции автодороги «Екатеринбург – Алматы» в 20 км от села Аксу-Аюлы. По предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдения скоростного режима в неблагоприятных погодных условиях.

«Бригадой скорой помощи в районную больницу доставлены девять человек», - говорится в сообщении.

Ранее в Казахстане из-за метели и плохой видимости произошла авария с участием 95 автомобилей, пострадали два человека, сообщает RT.

