ДТП с участием 19 автомобилей произошло в Казахстане

Массовое ДТП с участием 19 автомобилей произошло в Карагандинской области Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Семь человек пострадали в Новосибирской области в двойном ДТП, которое произошло из-за непогоды

Уточняется, что инцидент произошёл на участке реконструкции автодороги «Екатеринбург – Алматы» в 20 км от села Аксу-Аюлы. По предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдения скоростного режима в неблагоприятных погодных условиях.

«Бригадой скорой помощи в районную больницу доставлены девять человек», - говорится в сообщении.

Ранее в Казахстане из-за метели и плохой видимости произошла авария с участием 95 автомобилей, пострадали два человека, сообщает RT.

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