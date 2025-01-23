Десять машин скорой помощи направили на место ДТП под Волгоградом
23 января 202515:43
Десять машин скорой помощи направили на место ДТП со школьным автобусом под Волгоградом, где погиб десятилетний ребенок. Об этом сообщили в региональной администрации.
Медпомощь оказывают двум десятилетним мальчикам и двум девочка 14 и 15 лет.
На место готова отправиться санитарная авиация.
Авария произошла примерно в 14:00 на трассе Волгоград — Котельниково — Сальск рядом с селом Шелестово, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru