Десять машин скорой помощи направили на место ДТП под Волгоградом

Десять машин скорой помощи направили на место ДТП со школьным автобусом под Волгоградом, где погиб десятилетний ребенок. Об этом сообщили в региональной администрации.

Один ребенок погиб в результате ДТП со школьным автобусом под Волгоградом

Медпомощь оказывают двум десятилетним мальчикам и двум девочка 14 и 15 лет.

На место готова отправиться санитарная авиация.

Авария произошла примерно в 14:00 на трассе Волгоград — Котельниково — Сальск рядом с селом Шелестово, напоминает RT.

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ФОТО: ГУ МВД России по Волгоградской области
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