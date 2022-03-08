Два человека погибли в автоаварии в Подмосковье
8 марта 202202:32
Два человека погибли в результате автоаварии, которая произошла с участием двух машин в Подмосковье, сообщают «Известия».
ДТП случилось на 52-м километре Минского шоссе.
Напомним, в Красноярском крае произошла автоавария, в результате которой погибли три человека.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru