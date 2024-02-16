В Кабардино-Балкарии две женщины погибли в ДТП с лошадью

По данным полиции, трагедия произошла 15 февраля близ селения Псынадаха.

В МВД уточнили, что 36-летняя местная жительница, двигаясь по федеральной автодороге «Кавказ» на автомобиле Hyundai Solaris, сбила лошадь, которая находилась на проезжей части.

«В результате ДТП водитель и её 57-летняя пассажирка погибли. Ещё трое пассажиров – женщины 50, 47 и 35 лет, доставлены в медицинское учреждение», - добавили в ведомстве.

Ранее в Оренбургской области 39-летний водительToyota Land Cruiser сбил табун из 14 лошадей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

