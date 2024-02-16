В Кабардино-Балкарии две женщины погибли в ДТП с лошадью
Две женщины погибли в результате ДТП с лошадью, которое произошло в Зольском районе Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
По данным полиции, трагедия произошла 15 февраля близ селения Псынадаха.
В МВД уточнили, что 36-летняя местная жительница, двигаясь по федеральной автодороге «Кавказ» на автомобиле Hyundai Solaris, сбила лошадь, которая находилась на проезжей части.
«В результате ДТП водитель и её 57-летняя пассажирка погибли. Ещё трое пассажиров – женщины 50, 47 и 35 лет, доставлены в медицинское учреждение», - добавили в ведомстве.
Ранее в Оренбургской области 39-летний водительToyota Land Cruiser сбил табун из 14 лошадей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru