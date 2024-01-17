Пять человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Петербурге
17 января 202418:37
В Санкт-Петербурге водитель рейсового автобуса №60 врезался в столб на Светлановском проспекте. Об этом сообщили в городском комитете по здравоохранению.
В сообщении говорится, что в результате ДТП пострадали пять человек, которые были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
«Одна из пострадавших, беременная женщина, доставлена в перинатальный центр», - уточнили в комитете.
Ранее в Нижегородской области автобус с рабочими столкнулся с грузовиком, один человек погиб, еще десять пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Авангард» нанес московскому ЦСКА третье поражение подряд в КХЛ
- В фильме «Мортал Комбат 2» появится Джонни Кейдж
- СМИ: Премьеру сериала «Слово пацана» на телеканале НТВ перенесли
- Умер заслуженный артист РФ, сыгравший Сталина в фильме «Зоя»
- ВС РФ поразили пункт дислокации иностранных наемников в Харькове
- Российскую армию назвали самой боеспособной в мире
- Олег Газманов назвал фейком «свой» комментарий об участниках «голой» вечеринки
- Росстат сообщил о падении цен на яйца впервые за полгода
- СМИ: Писателя Дмитрия Быкова намерены оштрафовать за участие в нежелательной организации
- В МИД России заявили, что отношения с Австралией находятся в самой низкой точке
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru