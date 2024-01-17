Пять человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Петербурге

В сообщении говорится, что в результате ДТП пострадали пять человек, которые были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

«Одна из пострадавших, беременная женщина, доставлена в перинатальный центр», - уточнили в комитете.

Ранее в Нижегородской области автобус с рабочими столкнулся с грузовиком, один человек погиб, еще десять пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».