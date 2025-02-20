Два человека погибли при жестком приземлении самолета в Нижегородской области
Вблизи с аэродром малой авиации Восточный в Нижегородской области потерпел крушение легкомоторный самолет. В результате жесткой посадки судно загорелось. Погибли два человека, находившиеся на борту, сообщило МЧС по региону.
Катастрофа произошла в Кстовском районе, неподалеку от населенного пункта Новоликеево. В тушении пожара были задействованы шесть специалистов и две единицы техники. В причинах катастрофы разбираются следователи. По данным телеграм-каналов, разбился двухместный самолет RV-7.
России не следует покупать самолеты Boeing, так как это вновь будет означать зависимое положение, с американской компанией следует заключить договор только на поставку запчастей, заявил НСН гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев.
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