Два человека погибли при обстреле поселка Октябрьский Белгородского района

По его словам, пострадали еще 10 человек, в том числе 8-летний ребенок. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывают необходимую помощь.

Кроме того, при украинском обстреле в 21 частном доме выбило окна, посекло кровлю, заборы и фасады. В результате прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом. На месте происшествия работают оперативные службы, отметил Гладков.

Ранее Гладков сообщил, что украинскому обстрелу подверглось и село Безымено Грайворонского городского округа, отмечает «Радиоточка НСН».

