Два человека погибли при обстреле поселка Октябрьский Белгородского района
Два человека погибли при обстреле ВСУ поселка Октябрьский из РСЗО, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, пострадали еще 10 человек, в том числе 8-летний ребенок. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывают необходимую помощь.
Кроме того, при украинском обстреле в 21 частном доме выбило окна, посекло кровлю, заборы и фасады. В результате прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом. На месте происшествия работают оперативные службы, отметил Гладков.
Ранее Гладков сообщил, что украинскому обстрелу подверглось и село Безымено Грайворонского городского округа, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru