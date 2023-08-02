Два человека погибли при крушении частного гидросамолета под Красноярском

Как отметили в надзорном ведомстве, инцидент произошел 2 августа около 11:00 (07:00 мск) в районе промзоны Лесобиржа города Дудинки в Таймырском Долгано-Ненецком районе.

«При выполнении взлета с акватории реки Дудинка потерпел крушение частный гидросамолет. На борту судна находилось 2 человека», — сообщили в прокуратуре.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС, при падении гидросамолет загорелся, пожарные потушили огонь. В результате крушения два человека погибли, пишет RT.

Красноярская транспортная прокуратура проводит проверку по факту ЧП.

Ранее в Иркутске пассажирский самолет при взлете столкнулся со стаей птиц, никто из 124 пассажиров не пострадал, сообщает Telegram- канал «Радиоточка НСН».

