Два человека погибли при крушении частного гидросамолета под Красноярском
Частный гидросамолет потерпел крушение в Красноярском крае. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Как отметили в надзорном ведомстве, инцидент произошел 2 августа около 11:00 (07:00 мск) в районе промзоны Лесобиржа города Дудинки в Таймырском Долгано-Ненецком районе.
«При выполнении взлета с акватории реки Дудинка потерпел крушение частный гидросамолет. На борту судна находилось 2 человека», — сообщили в прокуратуре.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС, при падении гидросамолет загорелся, пожарные потушили огонь. В результате крушения два человека погибли, пишет RT.
Красноярская транспортная прокуратура проводит проверку по факту ЧП.
Ранее в Иркутске пассажирский самолет при взлете столкнулся со стаей птиц, никто из 124 пассажиров не пострадал, сообщает Telegram- канал «Радиоточка НСН».
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