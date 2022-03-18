Два человека погибли при крупном пожаре в Крыму
Во время крупного пожара в одном из административных зданий на южном берегу Крыма погибли два человека. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.
Отмечается, что возгорание второго ранга сложности произошло 18 марта рано утром в двухэтажном здании в Алупке.
По данным источника, первые пожарные расчеты прибыли на место происшествия через семь минут после вызова. К тушению привлекли более 80 человек и более 20 единиц техники. Пожар был локализован на площади 1 тысяча 150 квадратных метров.
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