Два человека погибли при крупном пожаре в Крыму

Во время крупного пожара в одном из административных зданий на южном берегу Крыма погибли два человека. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.

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Отмечается, что возгорание второго ранга сложности произошло 18 марта рано утром в двухэтажном здании в Алупке.

По данным источника, первые пожарные расчеты прибыли на место происшествия через семь минут после вызова. К тушению привлекли более 80 человек и более 20 единиц техники. Пожар был локализован на площади 1 тысяча 150 квадратных метров.

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ФОТО: Pixabay.com / skeeze
ТЕГИ:РоссияМЧСПожарСмертьКрым
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