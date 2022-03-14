В КБР возбудили дело после гибели девушки при пожаре в ТЦ

В Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело после гибели девушки в ходе пожара в торговом центре города Прохладный. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Согласно данным следствия, пожар произошел 5 марта текущего года. В результате погибла девушка 2005 года рождения. По предварительным данным, девушка скончалась пот термического воздействия.



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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:Кабардино-балкарияСК РФ
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