В КБР возбудили дело после гибели девушки при пожаре в ТЦ
14 марта 202221:56
В Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело после гибели девушки в ходе пожара в торговом центре города Прохладный. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.
Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Согласно данным следствия, пожар произошел 5 марта текущего года. В результате погибла девушка 2005 года рождения. По предварительным данным, девушка скончалась пот термического воздействия.
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14 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru