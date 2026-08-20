Два человека погибли, четверо ранены в Крыму при атаках ВСУ
Вооруженные силы Украины вновь атаковал Крым, сообщил в «Максе» глава республики Сергей Аксёнов.
По его словам, в результате удара в Симферопольском районе погибли два человека. Еще трое ранены, в том числе ребенок. Кроме того, один человек ранен в Сакском районе.
Аксёнов выразил соболезнования близким погибших, и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Всем будет оказана необходимая помощь. Глава полуострова попросил граждан проявлять бдительность и осторожность.
Ранее в Крыму задержали готовившего теракт агента украинских спецслужб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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