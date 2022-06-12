Два человека из-за взрыва около здания ГУ МВД в Мелитополе

Два человека пострадали из-за сработавшего взрывного устройства возле здания ГУ МВД в Мелитополе. Об этом написал в своем Telegram-канале замначальника ГУ МВД Алексей Селиванов 12 июня.

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«Теракт в Мелитополе в День России. Взрывное устройство было помещено в мусорный бак возле помещения ГУ МВД. Все сотрудники и военные живы», - сообщил он.

Пострадавшими оказались гражданские, в том числе прохожая

«Она получила ранения, вся в крови доставлена в больницу. И гражданский мужчина, получивший ранение спины», - отмечает Селиванов.

В настоящее время проводятся следственные действия, чтобы установить обстоятельства инцидента, сообщает ТАСС.

По данным члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, мощность взрывного устройства для теракта составила 700-800 грамм в тротиловом эквиваленте. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее о взрыве в Бердянске сообщил Владимир Рогов. Около 9:00 (мск) он опубликовал кадры в своем Telegram-канале, на которых виден столб густого дыма и пламя. Также понятно, что взрыв произошел вблизи или непосредственно на территории объекта энергетики - виднеются вышки электропередачи.

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ФОТО: pixabay.com
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