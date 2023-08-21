В Калужской области отразили атаку беспилотника

Атаку беспилотника отразили на территории Кировского района Калужской области. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.

Минобороны: Еще один беспилотник сбит над Истринским районом в Подмосковье

«Сегодня утром, несмотря на сложные метеорологические условия ... была отражена атака БПЛА», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Шапша подчеркнул, что никто не пострадал, разрушений инфраструктуры нет.

Ранее Минобороны сообщило, что в районе населенного пункта Покровское Московской области был выведен из строя украинский беспилотник самолетного типа, позже еще один дрон был уничтожен над территорией Истринского района, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:БеспилотникиКалужская Область

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