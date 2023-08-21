В Калужской области отразили атаку беспилотника
Атаку беспилотника отразили на территории Кировского района Калужской области. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.
«Сегодня утром, несмотря на сложные метеорологические условия ... была отражена атака БПЛА», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Шапша подчеркнул, что никто не пострадал, разрушений инфраструктуры нет.
Ранее Минобороны сообщило, что в районе населенного пункта Покровское Московской области был выведен из строя украинский беспилотник самолетного типа, позже еще один дрон был уничтожен над территорией Истринского района, напоминает RT.
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