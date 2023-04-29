Два беспилотника атаковали нефтебазу в Севастополе

По его словам, пожар на нефтебазе локализовали. Полностью его потушить планируется к 18:00 часам. Региональный глава отметил, что к тушению пожара привлечены все силы МЧС по Севастополю. Также прибыли пожарные расчеты из республики Крым.

Развозжаев накануне сообщал, что пострадавших при возгорании резервуара с топливом в Севастополе нет.



Ранее стало известно, что в микрорайоне Казачья Бухта в Севастополе загорелся резервуар с топливом. Огонь распространился на площади около 1000 квадратных метров, передает «Радиоточка НСН».

