Четыре цистерны с топливом повреждены в результате атаки дронов на бухту Севастополя

Он отметил, что остальные резервуары изолированы. Пожар практически локализовали, полностью потушить его планируют до вечера. К тушению пожара привлекли пожарный поезд.

По словам регионального главы, Роспотребнадзор проводит замеры ПДК в микрорайоне Казачья Бухта. Развозжаев обещал сообщить о результатах позже.

Ранее стало известно, что в микрорайоне Казачья Бухта в Севастополе загорелся резервуар с топливом. Огонь распространился на площади около 1000 квадратных метров, передает «Радиоточка НСН».

