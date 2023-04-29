Четыре цистерны с топливом повреждены в результате атаки дронов на бухту Севастополя
Четыре цистерны были повреждены в результате атаки беспилотников на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Он отметил, что остальные резервуары изолированы. Пожар практически локализовали, полностью потушить его планируют до вечера. К тушению пожара привлекли пожарный поезд.
По словам регионального главы, Роспотребнадзор проводит замеры ПДК в микрорайоне Казачья Бухта. Развозжаев обещал сообщить о результатах позже.
Ранее стало известно, что в микрорайоне Казачья Бухта в Севастополе загорелся резервуар с топливом. Огонь распространился на площади около 1000 квадратных метров, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru