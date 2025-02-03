ДТП с двумя автобусами произошло в Ново-Переделкино
3 февраля 202516:31
Два автобуса столкнулись в московском районе Ново-Переделкино на Родниковой улице, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на Мосгортранс.
По данным информагентства, к месту прибыл вертолет МАЦ. Уточняется, что травмы получили пять человек.
На месте работают сотрудники скорой медицинской помощи и ГАИ.
Ранее пассажирский автобус и снегоуборочный «Камаз» столкнулись в Ленинградской области, погибли два человека, еще 17 пострадали, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru