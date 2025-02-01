Двое россиян пострадали при падении автобуса в овраг в Таиланде

Пострадали восемь пассажиров и сам водитель. Двое россиян получили легкие травмы, они отказались от госпитализации после получения медпомощи.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

Накануне стало известно, что россиянин погиб в курортном городе Паттайя в Таиланде, его жена попала в больницу с тяжелыми травмами после наезда мотоцикла при переходе улицы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

