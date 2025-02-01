Двое россиян пострадали при падении автобуса в овраг в Таиланде
Туристический автобус пробил ограждение на трассе на перевале Карон – Патонг и упал в овраг в Таиланде, сообщили в генконсульстве России.
Пострадали восемь пассажиров и сам водитель. Двое россиян получили легкие травмы, они отказались от госпитализации после получения медпомощи.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением.
Накануне стало известно, что россиянин погиб в курортном городе Паттайя в Таиланде, его жена попала в больницу с тяжелыми травмами после наезда мотоцикла при переходе улицы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru