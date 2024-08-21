Два аэропорта Мурманской области временно перестали работать
На работу двух аэропортов Мурманской области — Мурманска и Хибины — ввели временные ограничения. Об этом заявили в пресс-службе Росавиации.
Там сообщили, что меры связаны с «обеспечением безопасности гражданских воздушных судов». Это в ведомстве назвали главным приоритетом.
В свою очередь губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале заявил, что на территории региона выявлена «воздушная угроза применения беспилотника». Он заверил, что все необходимые меры по повышению безопасности приняты.
Ранее сегодня сообщалось, что взрывная волна от сбитой ракеты повредила 15 домов в Ростовской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru