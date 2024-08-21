Два аэропорта Мурманской области временно перестали работать

На работу двух аэропортов Мурманской области — Мурманска и Хибины — ввели временные ограничения. Об этом заявили в пресс-службе Росавиации.

Там сообщили, что меры связаны с «обеспечением безопасности гражданских воздушных судов». Это в ведомстве назвали главным приоритетом.