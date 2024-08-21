Взрывная волна от сбитой ракеты повредила 15 домов в Ростовской области

Он уточнил, что в настоящий момент специалисты ведут оценку уровня причиненного ущерба. Установлено, что в 15 частных домах взрывная волна повредила двери и окна.

Бондаренко также отметил, что собственникам жилья власти окажут помощь в восстановлении имущества.

Глава Ростовской области Василий Голубев ранее сообщил, что 21 августа около часа ночи средства ПВО РФ на западе региона сбили ракету. Упавшие обломки также вызвали возгорание сухой растительности, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

