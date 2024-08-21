Взрывная волна от сбитой ракеты повредила 15 домов в Ростовской области

Взрывной волной от сбитой ракеты в Новошахтинске Ростовской области повредило 15 жилых домов, собственникам окажут помощь в восстановлении, сообщил глава города Сергей Бондаренко в своем Telegram-канале.

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Он уточнил, что в настоящий момент специалисты ведут оценку уровня причиненного ущерба. Установлено, что в 15 частных домах взрывная волна повредила двери и окна.

Бондаренко также отметил, что собственникам жилья власти окажут помощь в восстановлении имущества.

Глава Ростовской области Василий Голубев ранее сообщил, что 21 августа около часа ночи средства ПВО РФ на западе региона сбили ракету. Упавшие обломки также вызвали возгорание сухой растительности, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:РакетаРостовская ОбластьПВО

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