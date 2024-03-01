В ДТП на трассе под Кемерово погибли три человека

Столкнулись автомобили Honda Fit и Lada Kalina. В результате ДТП водители обоих транспортных средств погибли. Еще одной жертвой происшествия стал пассажир отечественного автомобиля.

Также травмы получили трое пассажиров Lada Kalina. Им оказали помощь. Госавтоинспекция выясняет обстоятельства произошедшего.

В пятницу, 1 марта, в ДТП в подмосковной Кашире погибли три человека, двое пострадали. Авария произошла на 121-м километре трассы Р-22 «Каспий», передает «Радиоточка НСН».

