В ДТП на трассе под Кемерово погибли три человека

В результате ДТП на трассе Кемерово - Новокузнецк в Кузбассе погибли три человека, сообщила региональная Госавтоинспекция.

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Столкнулись автомобили Honda Fit и Lada Kalina. В результате ДТП водители обоих транспортных средств погибли. Еще одной жертвой происшествия стал пассажир отечественного автомобиля.

Также травмы получили трое пассажиров Lada Kalina. Им оказали помощь. Госавтоинспекция выясняет обстоятельства произошедшего.

В пятницу, 1 марта, в ДТП в подмосковной Кашире погибли три человека, двое пострадали. Авария произошла на 121-м километре трассы Р-22 «Каспий», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АвтомобилиДТПКемеровоКузбасс

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