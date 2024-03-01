В ДТП на трассе под Кемерово погибли три человека
В результате ДТП на трассе Кемерово - Новокузнецк в Кузбассе погибли три человека, сообщила региональная Госавтоинспекция.
Столкнулись автомобили Honda Fit и Lada Kalina. В результате ДТП водители обоих транспортных средств погибли. Еще одной жертвой происшествия стал пассажир отечественного автомобиля.
Также травмы получили трое пассажиров Lada Kalina. Им оказали помощь. Госавтоинспекция выясняет обстоятельства произошедшего.
В пятницу, 1 марта, в ДТП в подмосковной Кашире погибли три человека, двое пострадали. Авария произошла на 121-м километре трассы Р-22 «Каспий», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru