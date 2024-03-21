Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Турции

«Грузовик... следовавший из Текирдага Сарай в Черкезкей, столкнулся с пассажирским микроавтобусом... следовавшим из Визе в Черкезкей», — отмечает газета.

Предварительно, в результате ДТП пять человек погибли, десять получили травмы. Пострадавших госпитализировали. По предварительной информации, все получившие травмы — граждане Турции.

Ранее в Челябинске столкнулись два автобуса и автомобиль «Газель», пишет Ura.ru. Пострадал один из водителей пассажирского транспорта.

