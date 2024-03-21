Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Турции

Грузовик и микроавтобус с пассажирами столкнулись на северо-западе Турции, погибли пять человек. Об этом пишет Yeni Şafak.

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«Грузовик... следовавший из Текирдага Сарай в Черкезкей, столкнулся с пассажирским микроавтобусом... следовавшим из Визе в Черкезкей», — отмечает газета.

Предварительно, в результате ДТП пять человек погибли, десять получили травмы. Пострадавших госпитализировали. По предварительной информации, все получившие травмы — граждане Турции.

Ранее в Челябинске столкнулись два автобуса и автомобиль «Газель», пишет Ura.ru. Пострадал один из водителей пассажирского транспорта.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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