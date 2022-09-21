ДТП в Уфе: один погибший, трое пострадавших

В Уфе произошло смертельное автопроисшествие, сообщает «РЕН ТВ».

В Саратове в ДТП с маршруткой пострадали 15 человек

В результате ДТП погибла 37-летняя женщина, еще три человека получили ранения. Авария случилась на улице Перспективной, где столкнулись «Лада Веста» и «Лада Приора». В результате происшествия 37-летняя пассажирка «Весты» скончалась до приезда медиков.

Водители автомобилей, а также пассажир «Приоры» госпитализированы, на месте происшествия работают спасатели и полиция.

Ранее стало известно, что число пострадавших при столкновении маршрутного микроавтобуса с фонарным столбом в Саратове увеличилось до 18 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АварияДТП
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