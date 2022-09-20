Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Саратове выросло до 18

Ранее стало известно, что в Саратове на Политехнической улице произошло ДТП с маршруткой, которая протаранила столб. Сообщалось о 15 пострадавших.

«Данные по пострадавшим в ДТП на Политехнической: 17 человек госпитализированы... Одной женщине 1965 года рождения оказана медицинская помощь, после оказания помощи она была отпущена», — указала Захарова.

Как отметила начальник пресс-службы регионального главка, в больницы доставили 13 пассажирок, в том числе двух 16-летних и одну 17-летнюю девушку. Кроме того, после ДТП госпитализировали четверых мужчин, включая водителя 1969 года рождения, пишет Газета.ру.

