Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Саратове выросло до 18
Число пострадавших при столкновении маршрутного микроавтобуса с фонарным столбом в Саратове увеличилось до 18 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы главка МВД по Саратовской области Анастасию Захарову.
Ранее стало известно, что в Саратове на Политехнической улице произошло ДТП с маршруткой, которая протаранила столб. Сообщалось о 15 пострадавших.
«Данные по пострадавшим в ДТП на Политехнической: 17 человек госпитализированы... Одной женщине 1965 года рождения оказана медицинская помощь, после оказания помощи она была отпущена», — указала Захарова.
Как отметила начальник пресс-службы регионального главка, в больницы доставили 13 пассажирок, в том числе двух 16-летних и одну 17-летнюю девушку. Кроме того, после ДТП госпитализировали четверых мужчин, включая водителя 1969 года рождения, пишет Газета.ру.
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