В Саратове в ДТП с маршруткой пострадали 15 человек

«Губернатор Роман Бусаргин дал поручение зампреду Правительства Олегу Костину взять на личный контроль вопросы оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии», - говорится в сообщении.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на региональный Минздрав, были госпитализированы 15 человек, четверо из них - в тяжёлом состоянии.

Ранее бригада скорой помощи погибла в результате столкновения с бензовозом в деревне Воробино Ярославского района Ярославской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

