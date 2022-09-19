В Саратове в ДТП с маршруткой пострадали 15 человек

Микроавтобус Mercedes, следовавший по маршруту № 57, врезался в опору освещения в Саратове, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Число погибших в ДТП с микроавтобусом и двумя грузовиками в Ульяновской области выросло до 16

«Губернатор Роман Бусаргин дал поручение зампреду Правительства Олегу Костину взять на личный контроль вопросы оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии», - говорится в сообщении.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на региональный Минздрав, были госпитализированы 15 человек, четверо из них - в тяжёлом состоянии.

Ранее бригада скорой помощи погибла в результате столкновения с бензовозом в деревне Воробино Ярославского района Ярославской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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